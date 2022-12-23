Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm 15. hafta maçlarıyla başlayacak; Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erecek.
23/12/2022
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki ligde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
25 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
26 Aralık Pazartesi:
17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)