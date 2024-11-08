Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)

10 Kasım Pazar:

13.00 Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 İnegölspor-Beykoz Anadoluspor (İnegöl)

14.00 Afyonspor-Fethiyespor (Zafer)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Isparta Atatürk)

14.00 İskenderunspor-1461 Trabzon FK (Kırkhan)

14.00 Altınordu-Altay (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Karaköprü Belediyespor (Tarsus)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Karacabey Belediyespor-Karaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)

10 Kasım Pazar:

14.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)

14.00 Giresunspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Somaspor-Çimentaş Elazığspor (Soma Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Menemen FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Motolux 68 Aksarayspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Nazillispor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Diyarbekirspor-Artı Değer Vanspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Anadolu Üniversitesi (İzmir Atatürk)

10 Kasım Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Silifke Belediyespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Artvin Hopaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Arhavi İlçe)

14.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Ergene Velimeşespor (Düzce)

14.00 Kırşehir Futbol SK-Bursaspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Belediye Kütahyaspor ((Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kuşadasıspor-Tokat Belediye Plevnespor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Atatürk)

14.00 Silivrispor-Fatsa Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

10 Kasım Pazar:

14.00 Muğlaspor-T. Metal 1963 Spor (Muğla Atatürk)

14.00 Amasyaspor-İnegöl Kafkasspor (12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Adıyaman (Çayeli İlçe)

14.00 Tire 2021 FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Uşakspor (Kelkit İlçe)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

Yarın:

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Mustafa Kemalpaşa)

10 Kasım Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)

14.00 Osmaniyespor-Viranşehir Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Sorgun İlçe)

14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Çankayaspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Çorluspor 1947-Aliağa Futbol (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Niğde Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Kolibri Ağrı 1970-İzmir Çoruhlu FK ( (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kırıkkale FK-Orduspor 1967 (Başpınar)

14.00 Zonguldakspor-Mardin 1969 Spor (Karaelmas K.Köksal)

14.00 Sebat Gençlikspor-Denizlispor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Polatlı 1926 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Nilüferspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Edirnespor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Tunca Futbol Sahası)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Beşiktaş United Payment-Galatasaray Pertol Ofisi (Tüpraş)

10 Kasım Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Trabzonspor (Merzan Şehir)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu)

14.00 Fatih Vatanspor-Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.30 ALG Spor-Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)

15.00 Beylerbeyi SK-Ünye Kadın SK (Beylerbeyi 75. Yıl)