Futbolda haftanın programı
Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 7'nci, TFF 3. Lig'e ise 5'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Emre Doğan | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
06/10/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
Yarın:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Pendik)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)
8 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Serik Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Kırşehir FK-Ankaraspor (Kırşehir Ahi)
15.30 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Bursaspor-Ankara Demirspor (Sütaş Timsah Park)
19.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Buca)
8 Ekim Pazar:
14.30 1461 Trabzon FK-Vanspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.30 Adıyaman FK-Altınordu (Kahta İlçe)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)
18.00 Esenler Erokspor-Diyarbekirspor (Esenler Erokspor)
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.30 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)
19.00 Isparta 32-İskenderunspor (Isparta Atatürk)
8 Ekim Pazar:
15.00 Karaman FK-Uşakspor (Yeni Karaman)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Somaspor (Gazi)
15.30 İnegölspor-Menemen FK (İnegöl İlçe)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Belediye Derincespor (Diyarbakır)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00 Fethiyespor-Denizlispor (Fethiye İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup:
8 Ekim Pazar:
14.30 Mardin 1969-Artvin Hopaspor (Mardin 21 Kasım)
14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-52 Orduspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kırıkkalegücü-Karabük İdmanyurdu (Başpınar)
15.00 Kepezspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Malatya Arguvanspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
15.30 Aliağa-Talasgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
2. Grup:
8 Ekim Pazar:
14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor (Eynesil İlçe)
14.30 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor-Efeler 09 (12 Haziran)
15.30 Turgutluspor-Anadolu Üniversitesi (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Sapanca Gençlikspor-Hacettepe 1945 (Sapanca Atatürk)
15.30 Ergene Velimeşespor-3Gen Holding Elazığspor (Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 TPAO Batman Petrolspor-Karşıyaka (Batman)
3. Grup:
Yarın:
19.00 Akhisarspor-Silivrispor (Spor Toto Akhisar)
8 Ekim Pazar:
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül (Tepecik Şenol Güneş)
14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Osmaniyespor (Erbaa İlçe)
14.30 Onvo Ağrı 1970-1922 Konyaspor (Vali Lütfi Yiğenoğlu)
15.00 Bornova 1877-Fatsa Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor (Darıca İlçe)
15.30 Kuşadasıspor-Bayburt Özel İdare (Kuşadası Özer Türk)
4. Grup:
Yarın:
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Sultanbeyli Gölet)
8 Ekim Pazar:
14.30 Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor (Muş Şehir)
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Adana 1954 FK (Kurtalan İlçe)
15.00 23 Elazığ FK-Bursa Yıldırımspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Nevşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)
19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni Ordu)