Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 8, Nesine 3. Lig'de de 7. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

Trendyol 1. Lig:

Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.30 Altay-Karaköprü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Ekim Pazar:

12.30 Kırklarelispor-Kepezspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)

15.30 Beykoz Anadoluspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Fethiye İlçe)

19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-İskenderunspor (Isparta Atatürk)

19.00 Batman Petrolspor-1461 Trabzon FK (Batman)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Nazillispor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bucaspor 1928 (Maltepe Hasan Polat)

20 Ekim Pazar:

14.00 Karaman FK-Diyarbekirspor (Yeni Karaman)

14.30 Artı Değer Vanspor-Merkür Jet Erbaaspor (Van Atatürk)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)

15.30 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Karacabey Belediyespor-Giresunspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Menemen FK-Motolux 68 Aksarayspor (Menemen İlçe)

19.00 Çimentaş Elazığspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Elazığ Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

20 Ekim Pazar:

14.30 Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877 (Gaziosmanpaşa)

14.30 Muşspor-23 Elazığ FK (Muş Şehir)

14.30 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kırşehir Futbol SK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silifke Belediyespor-Bursaspor (Silifke Şehir)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Karşıyaka (Düzce Şehir)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.30 Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

14.30 Fatsa Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Fatsa İlçe)

15.30 İnegöl Kafkas SK-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (İnegöl İlçe)

20 Ekim Pazar:

14.30 Adıyaman FK-Silivrispor (Kahta İlçe)

15.00 T. Metal 1963 Spor-Uşakspor (Osmanlı)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor (Alemdağ)

19.00 Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Yarın:

14.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bayburt Özel İdarespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.30 Küçükçekmece Sinop SK- Osmaniyespor (Bolluca)

15.30 Aliağa Futbol-Karabük İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)

20 Ekim Pazar:

14.30 Viranşehir Belediyespor-Alanya 1221 Futbol SK (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.30 Pazarspor-Çankaya SK (Pazar)

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 1923 Mustafakemalpaşa SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mustafakemalpaşa İlçe)

15.30 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor (Didim Atatürk)

4. Grup

20 Ekim Pazar:

14.30 Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970 (Mardin 21 Kasım)

15.00 Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.30 7 Eylül Turgutlu 1984-Kırıkkale FK (Uşak 1 Eylül)

15.30 Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Denizli Atatürk)

16.00 Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor (Yeni Ordu)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926 (Bornova Aziz Kocaoğlu)