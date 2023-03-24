Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 28. hafta, TFF 3. Lig'de de 25. hafta maçları oynanacak.
24/03/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)
TFF 2. Lig
- Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Menemen FK-Isparta 32 Spor (Menemen İlçe)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Bursaspor (Tarsus İlçe)
14.00 Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Esenler Erokspor)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum FK (Diyarbakır)
- Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Fethiyespor-Kocaelispor (Fethiye İlçe)
14.00 Pazarspor-Kırşehir FK (Pazar)
14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Serik Belediyespor (Balıkesir Atatürk)
14.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
14.00 Weecoins Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)
14.00 Bitexen Vanspor-Teco Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
TFF 3. Lig
- 1. Grup
Yarın:
14.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Hacettepe 1945-Amasyaspor (Çubuk İlçe)
26 Mart Pazar:
14.00 1922 Konyaspor-İDAŞ Çatalcaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yomraspor (Faruk Çelik)
14.00 Eskişehirspor-1954 Kelkit Belediyespor (Eskişehir Yeni)
14.00 Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)
14.00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Nevşehir Gazi)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-BC Group Ağrı 1970 (Şile)
- 2. Grup
Yarın:
14.00 Bayrampaşa-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
26 Mart Pazar:
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kınay Bulvarspor (Iğdır Şehir)
14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Of İlçe)
14.00 Karaman FK-Ergene Velimeşespor (Kemal Kaynaş)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-23 Elazığ FK (Darıca)
- 3. Grup
Yarın:
14.00 Akhisarspor-Siirt İl Özel İdare (Spor Toto Akhisar)
26 Mart Pazar:
14.00 Muş 1984 Muşspor-Efeler 09 FK (Muş Şehir)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Dağılgan)
14.00 Artvin Hopaspor-Niğde Anadolu FK (Hopa İlçe)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bergama Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Kepez Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Kepez Hasan Doğan)