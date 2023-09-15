Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

16 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor (RAMS)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor (Yeni Adana)

17 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor (Ülker)

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

Trendyol 1. Lig

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

16 Eylül Cumartesi:

15.00 Ankaraspor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 Nazilli Belediyespor-Bursaspor (Nazilli İlçe)

16.30 Altınordu-Ankara Demirspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Esenler Erokspor-1461 Trabzon FK (Esenler Erokspor)

19.00 Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

17 Eylül Pazar:

15.30 Diyarbekirspor-Weecoins Kırklarelispor (Diyarbakır)

15.30 Bitexen Vanspor-Kırşehir FK (Van Atatürk)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Zonguldak Kömürspor (Zafer)

Kırmızı Grup

16 Eylül Cumartesi::

16.30 Somaspor-Anagold 24Erzincanspor (Soma Atatürk)

16.30 Sarıyer-Isparta 32 (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Menemen FK-Etimesgut Belediyespor (Menemen İlçe)

17 Eylül Pazar:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Fethiyespor (Iğdır Şehir)

16.00 GMG Kastamonuspor-İnegölspor (Gazi)

16.00 Düzce Cam Düzcespor-Karaman FK (Düzce Şehir)

16.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Dağılgan)

16.30 İskenderunspor-Belediye Derincespor (Bolluca)

19.00 Denizlispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)

- TFF 3. Lig

- 1. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Malatya Arguvanspor (İBB Şenlikköy)

16.00 Kepezspor-Kırıkkalegücü FK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Talasgücü Belediyespor-Mardin 1969 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

16.30 Edirnespor-Aliağa Futbol (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK-Tarsus İdman Yurdu (Yeni Ordu)

- 2. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 3Gen Holding Elazığspor-Pazarspor (Elazığ)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Kelkit İlçe)

16.00 Anadolu Üniversitesi-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.30 Efeler 09-Hacettepe 1945 (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

16.30 Ergene Velimeşespor-TPAO Batman Petrolspor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Silifke Belediyespor-Turgutluspor (Silifke Şehir)

19.00 Karşıyaka-Amasyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

- 3. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 Bayburt Özel İdarespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Karaköprü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Faruk Çelik)

16.00 1922 Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Osmaniyespor-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)

16.30 Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor (Dumlupınar)

16.30 Silivrispor-Darıca Gençlerbirliği (Silivri Müjdat Gürsu)

19.00 Akhisarspor-Onvo Ağrı 1970 (Sport Toto Akhisar)

- 4. Grup

Yarın:

15.30 Sebat Gençlikspor-Armoni Alanya Kestelspor (Ortahisar Yavuz Selim)

17 Eylül Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK (Gaziosmanpaşa)

16.00 Bitexen Adana 1954 FK-Muş 1984 Muşspor (Tarsus Şehir)

16.30 Bergama Sportif Faaliyetler-Nevşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Sultanbeyli Gölet Futbol)

19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Orduspor 1967 (Osmanlı)

19.00 Balıkesirspor-Çatalcaspor (Balıkesir Atatürk)