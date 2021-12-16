Futbolda heyecan başladı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Futbol Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlandı. Lefkoşa Göçmenköy Stadı ve Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan 5 karşılaşma sonrasında ikinci maçlar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını 2-0 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 5-0 ile geçti. Kadınlar kategorisinde ise DAÜ, YDÜ’yü 7-0 mağlup etti.

Günün Girne’de oynanan karşılaşmaları ise Pia Bella Sahası’nda oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı Girne Üniversitesi’ni 9-1 ile geçerken, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımını 3-2 mağlup etti.

Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ikinci karşılaşmalar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü DAÜ Stadyumu ve Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak 2.maçlarda program şöyle;

Saat 11.30: UFÜ-YDÜ (DAÜ Stadyumu)

Saat 13.30: DAÜ-GAÜ (DAÜ Stadyumu)

Saat 11.30: UKÜ-KSTBÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)

Saat 13.30: GÜ-RDÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)

Kınacı: “Futbolu biz de özlemiştik”

Gerçekleşen futbol karşılaşmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı maçların yoğun yağmur altında oynandığını ve mücadelenin üst seviyede olduğunu ifade etti. Ülkenin uzun bir süre futboldan uzak kaldığını ve bu sezon futbol ligleriyle birlikte üniversite sporlarında da futbol branşının devam ettiğini kaydeden Kınacı, “Futbolu herkes gibi biz de özledik. Futbol ülkemizde ve dünyada en sevilen spor branşı, dolayısıyla da üniversiteli sporcuların da ilgi duyduğu bir branş. Oynanan maçlarda çok keyifli müsabakalar izledik. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde ilerisi için umut veren bir oyun oldu. Şampiyona boyunca mücadele edecek tüm üniversite takımlarımıza başarılar dilerim.”dedi.

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16/12/2021 10:52