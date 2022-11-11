Futbolda ilk maçlar oynandı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası futbol müsabakalarında ilk maçlar oynandı. Lefkoşa Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ilk maçların galibi oldu.

Günün ilk karşılaşmasında GAÜ takımı, 15 Kasım Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5-1 GAÜ üstünlüğünde noktalandı. Bir diğer karşılaşma ise UKÜ ile Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) arasında oynandı. Bu karşılaşmayı 3-0 UKÜ takımı kazandı. Futbolda günün son karşılaşması ise KAÜ ile Girne Üniversitesi arasında oynandı. Müsabakanın galibi 3-0 ile KAÜ oldu.

Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ikinci karşılaşmalar 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmalar Göçmenköy Stadı’nda oynanacak.

Program şöyle:

Rauf Denktaş Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Lefke Avrupa Üniversitesi – Uluslararası Final Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

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11/11/2022 12:30