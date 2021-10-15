Futbolda kadın eli!

BTM 1. Lig temsilcisi Türkmenköy Aydın Spor Kulübün’de 15 Ekim Cuma günü yapılacak olan başkanlık seçiminde ülkenin tecrübeli futbolcusu Ali İmam’ın eşi Emine İmam adaylık başvurusunu yaptı.

Ülkemizde bir ilk olan bu başvurunun örnek olmasını istediğini belirten Emine İmam “futbola kadın eli değerse küfür azalır, estetik ve güzellik gelir” dedi.

Ülke futboluna uzun yıllar hizmet eden Ali İmam’ın eşi olan Emine İmam “futbola olan ilgimi bilgimle birleştirerek Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirmek istiyorum” dedi. Emine İmam’ın kulüp başkanlığına adaylığını açıklaması sonrasında, Türkmenköy’de Cuma günü yapılacak olan seçim öncesinde Emine İmam’a destekler çığ gibi büyüyor.

Ülkede seçilmesi durumunda ilk bayan kulüp başkanı olacak olan Emine İmam’a kadın çevresinin de ciddi destek verdiği ve olası seçilmesi durumunda yönetiminde yer almak için elinde kalabalık liste olduğu öğrenildi. Köyde uzun zamandır aday çıkmaması sonrasında bu işe soyunduğunu da belirten Emine İmam, kendisinin de Cumartesi günkü yapılacak seçim öncesinde heyecanlı olduğunu ifade etti.

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15/10/2021 12:32