Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

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25/03/2023

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Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

25/03/2023 10:33
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TAGS: spor, futbol
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