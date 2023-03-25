Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

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25/03/2023 10:33