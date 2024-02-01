Futbolda naklen yayınlarda yeni dönem resmen başladı

Miracle Medya ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında Süper Lig ve Kıbrıs Kupası naklen yayınlarına ilişkin sözleşme törenle imzalandı.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de gerçekleşen imza töreninde konuşan Miracle Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Törehan, çok büyük ve ciddi bir projeyi gerçekleştirmekte olduklarını ifade ederek, bu projenin bir çok büyük projenin daha tetikleyicisi olacağını söyledi.

Törehan, kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşabilecekleri bir ortamın yaratılabileceğine işaret ederek, bir sonraki projenin bu konuyla alakalı olacağını kaydetti.

Çok iyi ve çok güçlü bir ekiple yayınları gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Törehan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Miracle Medya Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ebru Törehan ise, vizyonlarının ve misyonlarının daha kaliteli yayınları sporseverlere ve spor basınına sunmak olduğunun altını çizerek, Kıbrıs’taki ambargoları yıkmanın en güzel yolunun spordan geçtiğini söyledi.

Törehan, “bu anlaşmayla birlikte Kıbrıs’ın sesini tüm dünyaya yayalım. Tek vizyonumuz ve misyonumuz budur” dedi.

Ülke sporunu daha tanınır bir hale gelmesi için çalışmakta olduklarını ifade eden Törehan, desteklerinden dolayı Futbol Federasyonu’na teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da, uzun yıllardır maç yayınlarının ülke dışına ulaştırılmasının ve yayın kalitesinin artırılmasının hayalini kurduklarını dile getirerek, “yıllarca aradığımız kişi geldi ve o bizi buldu” dedi.

Kıbrıs Türk Futbolu ve gençlerinin faydalanacağı bir işe imza attıklarının altını çizen Sertoğlu, “Kıbrıs’ın gençleri demek Kıbrıs’ın geleceği demektir. Bu yayınların en büyük katkısı da tanınmışlığa bir adım olacak olmasıdır” şeklinde konuştu.

Hasan Sertoğlu, devletin statlara yatırım yapmasının zamanının geldiğinin de altını çizerek, UEFA ve FIFA standartlarında yeni bir stat için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Sertoğlu, hafta sonu yapılan yayınların 403 bin kişiye ulaştığını ifade ederek, bunun ülke standartlarına göre çok ciddi bir rakam olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk sporuna ve gençliğine büyük katkılar sağlayacak bir döneme girildiğini kaydeden Sertoğlu emeği geçenlere teşekkür etti.

Gecede, Türkiye’nin eski milli futbolcularından ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Miracle Değirmenlik Sportif Direktörü Tugay Kerimoğlu ile Miracle Karşıyaka Sportif Direktörü Barış Özbek ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy da birer konuşma yaptı.

Süper Lig canlı yayınlarının anlatımını gerçekleştiren Türkiye’nin ünlü maç spikeri Emre Tilev de geceye video konferans ile katılarak başarı dileklerini sundu.