Futbolda şampiyon DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Final maçında Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile karşılaşan DAÜ takımı rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Abdullah Genç, Rüya Sakallı, Buse Bağrıkara hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen DAÜ takımı finali kazanarak büyük bir başarı elde etti. Maç sonunda karşılaşmayı izleyen DAÜ yönetimi ve taraftarları ile şampiyonluğu kutlayan futbolcular şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşma sonunda şampiyon DAÜ ve finalist UFÜ’ye kupa ve madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü Behçet Çelebi verdi.

Kınacı: “Üniversitelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz”

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, güzel bir final mücadelesi izlediklerini ifade ederek, finale kadar gelme başarısı gösteren her iki takımı kutladı. Finalin bir kazananı olduğunu ve bunu da DAÜ’nün başardığını ifade eden Kınacı, “Üniversite öğrencileri de maça ilgi gösterdi ve keyifli bir ortam oldu. Üniversite sporları gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Çok uluslu sporcuların oluşu bunda büyük etken. Gerek sınav stresi, gerek derslerin yoğunluğu sonrasında sporun içerinde üniversiteli sporcuları tutarak motivasyonlarını yukarıya çekme hedefindeyiz. Bu konuda üniversite yönetimlerinden de olumlu geri dönüşler almamız bizi mutlu ediyor.”dedi.

Fotoğraflar: Necmi Usal

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28/12/2022 10:07