Futbolda transferin son günü



AKSA Futbol liglerinde birinci transfer dönemi bugün sona eriyor. Futbol Federasyonu ek transfer dönemi açmayacağını, bonservisli, kiralık ve yabancı futbolcu transferlerinin bugün saat 17.00'da biteceğini belirtti.

İlk resmi maçın 10 Eylül'de Süper Kupa ile oynanacağı, lig yarışının da 16 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Aşısız sporcu ve görevlilerin oyun alanı içine alınmayacağı daha önce açıklanmıştı. Sporcu ve teknik adamların vize almak için sağlık raporları yanında aşı kartlarını da KTFF'ye sunmaları gerekiyor.

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03/09/2021 08:33