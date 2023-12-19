Futbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Oynanan son grup karşılaşmalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ)’yü 8-1 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımı da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımını 3-0 ile geçti. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 0-0 berabere kalırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) 3-0 mağlup etti. Futbolda yarı final maçları yarın (20 Aralık 2023 Çarşamba) saat 11.00 ve 13.00’te Göçmenköy Stadı’nda oynanacak.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen futbol müsabakalarında yarı final maçlarının programı şöyle;

20 Aralık 2023 Çarşamba (Göçmenköy Stadı)

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi – Uluslararası Final Üniversitesi (Saat 11.00)

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi (Saat 13.00)

A GRUBU PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y Av. P 1- Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 1 1 0 9 2 7 4 2- Girne Amerikan Üniversitesi 2 1 1 0 5 2 3 4 3- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2 0 0 2 2 12 -10 0

B GRUBU PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y Av. P 1- Uluslararası Final Üniversitesi 2 2 0 0 6 0 6 6 2- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2 1 0 1 3 3 0 3 3- 15 Kasım Üniversitesi 2 0 0 2 0 5 -6 0

C GRUBU PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y Av. P 1- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 3 2 1 0 7 1 6 7 2- Yakın Doğu Üniversitesi 3 2 1 0 7 3 4 7 3- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3 1 0 2 7 8 -1 3 4- Rauf Denktaş Üniversitesi 3 0 0 3 0 9 -9 0

Fotoğraf: Necmi Usal