Futbolda yarı finalistler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. Oyunlar kapsamında organize edilen Futbol Şampiyonası’nda grup maçları tamamlandı. Göçmenköy Stadı’nda oynanan ilk karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) rakibi Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTÜ) 9-1’lik skorla mağlup etti. Günün diğer mücadelesinde ise Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) rakibi Girne Üniversitesi’ni 7-1’lik skorla yendi.

Yarı finaller 25 Şubat’ta

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre 25 Şubat 2025 tarihinde oynanacak yarı finallerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) eşleşti. Organizasyonun üçüncülük ve final maçları ise 12 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

25 Şubat 2025: UKÜ – UFÜ

25 Şubat 2025: GAÜ – YDÜ