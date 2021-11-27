Futboldan gelen servetlerini batıran futbolcular

Futbolcular, mesleklerinden kazandıkları paralarla güzel bir hayat yaşıyor ancak bazıları var ki, bazı durumlarda ellerinde kuruş kalmayabiliyor... İşte iflaslarını açıklayan bazı isimler...

ROYSTON DRENTHE - ﻿Real Madrid kariyerinin zirvesiydi. 3.2 milyon sterlin kaybettiğini de daha önce açıklamıştı. Drenthe şimdilerde Racing Murcia formasıyla kendini yeniden toparlamaya çalışıyor.

ASAMOAH GYAN - ﻿Yolunun Türkiye'den geçtiği sıralarda battığı haberleri ayyuka çıkmıştı. 2018'de banka hesabında sadece 600 sterlin olduğu iddia edildi. Şanghay'da haftada 227.000 sterlin kazandığı söylenen Gyan'ın ne gibi problemler yaşadığı ise bir sır olarak kaldı.

RONALDINHO - Brezilya'nın efsanevi yıldızının 2018'de banka hesabında sadece 5 sterlin olduğu ve hala 1,75 milyon sterline kadar borçlu olduğu yazılmıştı.

DAVID JAMES - James, kariyerinden tahmini 20 milyon sterlin kazanmasına rağmen 2014'te iflas ettiğini açıkladı. Liverpool ve Man City gibi Premier Lig kulüplerinde kazançlı bir kariyerin yanı sıra James, Armani için modellik yapmış ve birden fazla mülke sahip olmuştu.

DIEGO MARADONA - ﻿Kasım 2020'de trajik bir şekilde vefat eden Arjantin ikonu Maradona, bonservisleri ile iki kez dünya rekorunu kırdı, ancak 2009'da iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. İtalyan Vergi Dairesi, 1980'lerde Napoli için oynadığı zamandan 42 milyon sterlin değerinde ödenmemiş vergileri geri ödemesini talep etti.

JOHN ARNE RIISE - Norveçli savunma oyuncusu Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan iki yıl sonra iflas etmişti. Yaklaşık 150 bin dolar değerinde ödenmeyen borçları sebebiyle mahkemelik olan Riise, menajeriyle 5 milyon dolar'lık bir dolandırıcılık hikayesine de karıştı.

CELESTINE BABAYARO - Bir dönem haftada 45 bin dolar kazanan Celestine Babayaro, kendini mahkemede bulmaktan kurtulamadı. Babayaro daha sonra iflasını açıkladı.

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27/11/2021 12:01