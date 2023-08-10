Futbol Galatasaray, Tete'yi açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Leicester City forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tete’yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Brezilyalı futbolcu daha önce Gremio, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Leicester City’de forma giydi.

''Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum''

Tete, imza töreninin ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti.

Tete, imza töreninin ardından RAMS Park'ta yer alan Galatasaray Müzesi'ni gezdi.