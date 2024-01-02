Futbolla yatıp kalkan erkek burçları! Onlar maç izlerken nefes almıyorlar

Futbol birçok erkeğin ilgi alanı. Futbola düşkün erkeklerden bazıları ise çok fazla fanatik. Peki futbolkolik erkek burçları hangileri?

Spor dalları arasında yer alan futbol çok popüler. Binlerce insan maç izlemek için stadyumlara akın ediyor. Birçok erkek tuttuğu takım yenildiğinde hayata küsüyor. Peki en fanatik erkek burçları hangileri?

Fanatizm bir takımı veya düşünceyi bağnazca tutmak. Fanatik erkekler futbollar yatıp kalkıyorlar. Onların gözü futbolculardan başkasını görmüyor. İşte detaylar...

FUTBOLLA ÇOK İLGİLİ ERKEK BURÇLARI

BOĞA: Rekabet duygusuyla dolup taşıyor. Boğa burcu erkekleri futbol izlerken kendilerini kaybederler. Onları birde oynarken görün. Boğa erkeklerinin ilgisi futbol üzerinedir.

İKİZLER: Hareketli yapılarından dolayı İkizler erkeği atraksyona düşkündür. İkizler burcu erkeği futbol oynamaktan ziyade yorumları dinlemekten ve yorumcu olmaktan hoşlanırlar. Maç yorumu izleyerek çerez tüketmeyi birçok aktiviteye tercih ederler.

OĞLAK: Kazanma hırsı en fazla onlarda var. Oğlak burçları maç izlerken nefeslerini tutarlar. Oğlak erkeğine tuttuğu takımın hediyelerini alabilirsiniz. Bu onların çok fazla hoşuna gidecektir.