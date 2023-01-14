Liverpool farklı mağlup

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon geride kalan haftalarda beklentilerin uzağında kalan Liverpool, Brighton deplasmanında da hayal kırıklığı yarattı.

Geçen hafta Brentford'a deplasmanda 3-1 yenilen Jurgen Klopp'un öğrencileri, bu hafta sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Brighton'ın gollerini Solomon March (47,53) ve Danny Welbeck (82) attı.

Brighton bu galibiyetle puanını 30 yaptı ve 28 puanda kalan Liverpool'un iki puan üzerine çıktı. Liverpool, ise bir maçı eksik lider Arsenal'in 16 puan gerisine düştü.

İngiltere Premier Ligi'nde 18.00 seansında başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton 3 - Liverpool 0

Everton 1 - Southampton 2

Nothingham Forest 2 - Leicester 0

Wolverhampton 1 - West Ham 0

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14/01/2023 21:50