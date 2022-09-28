Futbol Serie A tarihinde bir ilk

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28/09/2022

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Futbol Serie A tarihinde bir ilk

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

 

28/09/2022 21:10
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TAGS: Futbol Serie A tarihinde bir ilk
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