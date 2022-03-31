Futboltenisçilerimiz, Avrupa Şampiyonluğu için oynayacaklar

Alanya’da gerçekleştirilmekte olan Futboltenisi Avrupa Şampiyonası, 16 ülkenin kayıt yaptırmasına rağmen savaştan dolayı 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Danimarka, Romanya, Moldavya, KKTC, Türkiye ve Slovakya katılımıyla bugüne kadar yapılan karşılaşmalarda Kadınlarda Ayşe Mullacuma, Gizem Yahat, Zeliha Ersöz, Özlem Yılmaz, Mix büyükler üçlü kategorisinde Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz ve Özlem Yılmaz Cuma günü Romanya Milli Takımı ile tekli, çiftli ve üçler kategorisinde final oynayacaklar.

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31/03/2022 19:58