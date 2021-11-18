KKTC Futboltenisi Federasyonu 15 Kasım KKTC nin kuruluşu münasebetiyle Mağusa Lala Mustafa Paşa spor salonunda 8 takımın katıldığı Erkekler ve Kadınlar üçlü kategorisinde Futboltenisi Cumhuriyet Kupası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet kupasında Erkekler de Ak Techno Erol Aksunlar Mehmet Aksunlar ve Süleyman Devecioğlu’ndan oluşan takım birinciliği alırken ikinciliği Miragle ‘den Sabri Raif, Murat Ormancı ve Hasan Güvenç’ten oluşan takım ikinciliği ve Crowns DAÜ ‘den Doğukan Doğu, Yunus Cildan ve Ayşe Mullacuma’dan oluşan takım üçüncülüğü aldılar.

Kadınlarda ise birinciliği DAÜ den Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz ve Rale Güleç aldı.

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18/11/2021 12:23