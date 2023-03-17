KKTC Futboltenisi Federasyonu 26 Mart Pazar günü saat 09.30'da Lefkoşa Necati Taşkın Spor salonunda Şampiyon Melekler anısına para ödüllü Futboltenisi Melekler Şampiyonası üçlü kategorisi gerçekleştirilecek

KKTC Futboltenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur tarafından yapılan açıklamada "Üç kişilik takımını kur sende katıl (Erkek / Kadın mix olabilir) sloganı ile tüm sporcu arkadaşlarımızı bu anlamlı günde bekliyoruz. Katılım ücreti kişi başı 150 TL. Gelin Hep Birlikte Gücümüze Güç Katalım."ifadeleri kullanıldı.





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17/03/2023 11:10