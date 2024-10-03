Futboltenisi milli takımı kampa girdi

Futboltenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonası öncesi Lapta Gençlik kampında kampa girdi.

22-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde gerçekleştirilecek olan Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında kampa giren Futbol Tenisi Milli takımının hazırlıkları son hızla devam ediyor.

Hem teknik, hem de kondisyon yükleyen milli takımımız 13 kategoride yarışacaktır. Milli takımlar menajeri Hişam Tarazi yönetiminde kampta yer alan sporcular şöyle.

Erkekler ; Mehmet Aksunlar(kaptan), Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Ahmet Yeşil, Uğur Kaya, Fikret Koreli, Hasan Tuğrul ve Sadi Sermet

Kadınlar; Ayşe Mullacuma(kaptan), Zeliha Ersöz, Rale Güleç, Zehra Borazancı ve Mahan Şarman

Kafile Başkanlığını Şevket Songur'un yaptığı ekipte milli takımlar menajeri ve antrenörü Hişam Tarazi ile Uluslararası hakem Katriye Kontosoğlu da yeralıyor.