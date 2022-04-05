Futboltenisin'de Tarihi Başarı

Alanya’da 29 Mart 01 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Futboltenisi Avrupa Şampiyonasında KKTC tarihi başarı elde etti. En son 2017 tarihinde Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasına katılan KKTC Milli Takımı 13 kategoriden 2 ikincilik 2 de üçüncülük ile toplamda 4 kupa ile dönmüştü.

KKTC Futboltenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, Alanya’daki Avrupa şampiyonasında toplamda 13 kategoriden 10 kategoride kupa ve madalyaları alarak adaya dönüldüğünü ve burada da 4 ikincilik ve 6 üçüncülükleri alındığını söyledi.

KKTC Futboltenisi Federasyonu. Başkanı Şevket Songur'un açıklamasının tamamı şöyle:

Özellikle final seremonisinde Romanya ile oynanan maçlarda İstiklal Marşımızın çalınması bizlere ayrı bir gurur yaşatmıştır.

Finallerde özellikle kadın takımımız ve de mix kategorisinde yarışan sporcularımız göğüslerimizi bir kere daha kabartmışlardır. Bu vesile ile sporcularımızı canı gönülden kutlarım.



Milli Takımımızın son yıllarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılamadığımız sebebi ile sıralamamızda gerileme olmuştu. Bu başarı ile tekrardan sıralamamızı üst sıralara çekmiş bulunuyoruz.

Şimdi sıra Katar’da Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasına hazırlanmak.

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05/04/2022 12:12