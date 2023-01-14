Trabzonspor moral buldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 21. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bordo mavililer bu skorla evinde yenilmezlik serisini sürdürdü.

Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, sahasında kazanma geleneğini sürdürdü. Bordo Mavililer, Başakşehir'i 1-0 yenerek zirve yarışına devam etti. Trabzonspor'un golü Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın büyük hatasında Bakasetas'tan geldi. Yunan golcü uzaktan sert vurdu, Volkan Babacan'ın kontrol edemediği top ağlarla buluştu.

İkinci yarı Başakşehir gol için büyük baskı kurdu. Konuk ekip net fırsatlar yakalasa da istediği gole ulaşamadı. Başakehir'de Okaka 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken; ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de Şubat 2015'ten bu yana İstanbul Başakşehir karşısındaki ilk iç saha galibiyetini alan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez Boz Baykuşlar'ı seyircisi önünde gol yemeden mağlup etti.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 34 yaptı, Başakşehir ise 32 puanda kaldı.

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14/01/2023 20:32