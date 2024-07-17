Futbolu bırakan Thiago eski kulübünde antrenörlüğe başladı

Barcelona, futbolu bırakan Thiago Alcantara'nın Hansi Flick'in ekibine dahil edildiğini açıkladı. Thiago'nun yaz boyunca takımda kalacağı belirtildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara, Barcelona'nın teknik ekibine katıldı.



Barcelona'dan yapılan açıklamada Thiago'nun yaz boyunca teknik ekipte yer alacağı ve sezon öncesi ABD'de yapılacak hazırlık kampında takımla seyahet edeceği belirtildi.



Thiago, Hansi Flick'le Bayern Münih'te çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.



33 yaşındaki oyuncu, bu ayın başında emeklilik kararı aldığını duyurmuştu.