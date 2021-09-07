Futbolu Özlemle Bekliyoruz

Covid19 salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır oynanmayan futbolumuzda 2021-2022 Futbol liglerimiz Aksa sponsorluğunda kısa süre sonra başlayacak olan ve hepimizin özlemle beklediğimiz futbol karşılaşmaları öncesinde futbolun paydaşları içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı yeni sezon öncesinde basın bildirisi yayınladı. Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

Hazırlık Dönemi Yoğun ve Zor Geçiyor

Liglerimizin başlamadan önce gerek hazırlık dönemi gerek hazırlık maçları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İklim koşullarımızdan dolayı bu dönem her zaman çok zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorluklarla rağmen özellikle antrenörlerimiz ve futbolcularımızın her türlü özveriyi gösterdiğini, bu özveriden sonra müsabaka döneminde de bizlere güzel futbol seyrettirmek için uğraş vermeye devam etmektedir.

Gerekli Bütçeler Oluşturulmaya Çalışılıyor

Pek tabi ki Antrenör, futbolcu uğraşlarını en iyi şekilde yürütebilmeleri için bir başka kitle olan başkan ve yöneticiler adeta kulüple birlikte yatıp kalkarak ekonomik olarak gerekli bütçeleri oluşturularak yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Futbol günümüzde bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sektörden nemalanan birçok kitle vardır, kısacası buna artık amatörlük diyemeyiz onun için herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapmak mecburiyetindedir. Bu sektörü yürütebilmek için amatörce hizmet veren Federasyon, kulüp başkan ve yöneticilerdir. Biz antrenörler, futbolcular, hakemler karınca kararınca bir kazanç elde ederiz, bundan dolayıdır ki görevlerimizi en iyi şekilde icra etmek futbolun albenisini üst düzeye çıkartmak durumundayız.

Karşılık Anlaşılarak Ayrılıklar Olmalı

Sadece bizleri üzen konu yönetici, antrenör ilişkilerinin zaman zaman gerginliğidir. Örneğin bu yıl daha liglerimiz başlamadan yeni anlaşma sağladığımız bir antrenörü görevine son verirken sadece bir telefon ile görevden almak yerine karşılıklı bir araya gelip nasil ki anlaşma yaparken el sıkışılır, ayrılırkende usulünce ayrılmak daha hoş olur görüşündeyim. Zaman zaman yönetici arkadaşlarla bir araya geldiğimde bizlerden şöyle sitem etmektedirler. Bir antrenör kulüp üzeride olamaz doğrudur, biz antrenörlerin görevi takımı teknik yönden hazırlamak istediğimiz oyuculatmrı transfer etmeleri için yönetime teklif etmektir. Bizler ne maaş ödeme nede transfer ücretlerini karşılayan kitle tarafıyız, bunu her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Böylelikle 2021-2022 Aksa liglerimizin tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, futbocularımıza, hakemlerimize, tüm başkan, yöneticilerimize, spor yazarlarımıza hayırlı olmasını temenni eden ve başarılar dileyen başkan Süleyman Göktaş, antrenörler derneği olarak futbola her zaman destek olacaklarını bilirtir, saygılar sunarım.

Sezonluk Giriş Kartları Verilecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş 2021-2022 futbol sezonu başlarken Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ile yapmış olduğu görüşme neticesinde bu yılda geçtiğimiz yılki gibi isteyen tüm antrenörlerimize yıllık tüm futbol karşılaşmalarda geçerli olacak serbest giriş kartları 250 TL karşılığında verileceğini duyurdu. Bu kartı tedarik etmek isteyen antrenör arkadaşlarımız Derneğimizin bölge temsilcilerine müracaat etmeleri gerektiğini belirten başkan Süleyman Göktaş, Girne bölgesi Ahmet Dedekorkut, Güzelyurt bölgesi Yüksel Tok, Gazimağusa bölgesi Ahmet Ogan, Lefkoşa bölgesi Göksel Öcal, Ahmet Zaifoğlu, İskele bölgesi İlhan Kuş’a başvurmaları gerektiğini belirtti.

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07/09/2021 16:52