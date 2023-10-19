Futbolun dışında kaldılar

Listede David de Gea, Jesse Lingard, Xeka, Aleix Vidal, Danny Rose, Jerome Boateng ve Shkodran Mustafi gibi Avrupa futbolunun önemli isimlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce forma giymiş Lucas Biglia, Jozy Altidore, Peter Etebo, Luiz Gustavo, Steven Caulker, Jean-Philippe Gbamin, Andre Ayew ve Stefano Okaka gibi isimler var.

Avrupa'da liglere 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için mola verilirken dünyaca ünlü birçok oyuncu 2023-24 futbol sezonuna kulüpsüz girdi. Beklediği sözleşmeleri alamayan futbolcular, transfer döneminin kapanmasıyla boşta kaldı. Sözleşmesiz futbolcular listesinin başında geçen sezon sonunda kontratı biten 32 yaşındaki kaleci David de Gea bulunuyor. İngiliz ekibi Manchester United, 12 sezonda 500'den fazla maçta kalesini koruyan İspanyol eldiven ile sözleşme yenilememiş ve kadrosuna Inter'den Andre Onana, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı katmıştı. Ada temsilcisi bu transferler için yaklaşık 58 milyon Euro bonservis ödedi.

Boşta kalan oyuncular arasında göze çarpan isimlerden biri İngiliz kanat oyuncusu Jesse Lingard. 30 yaşındaki futbolcu, Nottingham Forest ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir kulüp ile anlaşamadı.

Lille'de gösterdiği performansla adından söz ettiren ve transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Portekizli orta saha Xeka da sözleşmesiz oyuncular arasında. 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Rennes'de forma giymişti.

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Alman futbolcu Shkodran Mustafi, son dönemde yaşadığı sakatlıklarla sezona kulüpsüz başlayan oyunculardan biri oldu. Son olarak Levante'de oynayan 31 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde istediği sözleşmeyi alamayan oyunculardan biri.

Geçtiğimiz sezonu Olimpik Lyon'da tamamlayan Jerome Boateng de takım bulamayan futbolcuların arasında yer aldı. 35 yaşındaki Alman savunmacı, eski takımı Bayern Münih ile deneme antrenmanlarına devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Alman ekibiyle imza aşamasına gelen Boateng'e hakkında çıkan şiddet haberlerinden dolayı taraftarlardan tepki görmüş ve görüşmeler sonlandırılmıştı.

Listede bu isimlerin dışında Santi Mina (27), Valon Berisha (30), Nico Schulz (30), Amin Younes (30), Phil Jones (31), Jose Izquierdo (31), Roberto Soriano (32), Simone Zaza (32), Peniel Mlapa (32), Kara Mbodj (33), Iago Falque (33), Karim Bellarabi (33), Omar El Kaddouri (33), Yann M'Vila (33), Danny Rose (33), Adrien Silva (34), Aleix Vidal (34), Sergio Asenjo (34), Javier Pastore (34), Daniel Caligiuri (35), Marlos (35), Sokratis Papastathopoulos (35), Radja Nainggolan (35) ve Hatem Ben Arfa (36) boşta olan oyunculardan bir kısmı.

Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı

Chelsea'de gösterdiği iyi performansın ardından 115 milyon Euro bonservis bedeliyle 2019-20 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, geçtiğimiz hafta 32 yaşında emeklilik kararı aldı. 4 sezonda İspanyol ekibinde sadece 76 maçta forma giyebilen Belçikalı kanat oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar sonrasında istenilen performansa bir türlü ulaşamamış, Madrid ekibiyle geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesi de uzatılmamıştı. Transfer döneminde adı Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok takımla anılan Eden Hazard, istediği teklifleri alamamış ve geçtiğimiz hafta futbolu bırakmıştı.

Türkiye'den de tanıdık isimler var

Öte yandan bir dönem Türkiye'de forma giyen bazı futbolcular da yeni sezona hiçbir takımla sözleşme imzalamadan girdi.

Listede en göze çarpan isimlerden biri geçen sezon Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Jean-Phillippe Gbamin. Fildişi Sahilli orta saha, Everton ile mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşamadı.

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyen Andre Ayew de Nottingham Forest ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest kaldı. 33 yaşındaki Ganalı forvet oyuncusunun son dönemde adı Süper Lig ekipleriyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Oghenekaro Peter Etebo, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde sarı-kırmızılı takımın taraftarları tarafından sevilmişti. Stoke City ile olan sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, son dönemde kiralık olarak oynadığı ekiplerde dikiş tutturamadı. Deneyimli orta saha, sezon öncesi hiçbir kulüple anlaşmaya varamadı.

Bu isimlerin dışında listede şu futbolcular yer alıyor:

Axel Meye (28): Eskişehirspor, Manisaspor

Abdullahi Shehu (30): Bursaspor

Moussa Konate (30): Sivasspor

Abdul Khalili (31): Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa

Steven Caulker (31): Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük

Kevin Malcuit (32): MKE Ankaragücü

Miha Mevlja (33): Alanyaspor

Mario Gavranovic (33): Kayserispor

Jozy Altidore (33): Bursaspor

Andrea Poli (34): Antalyaspor

Dentinho (34): Beşiktaş

Stefano Okaka (34): Başakşehir FK

Luiz Gustavo (36): Fenerbahçe

Lucas Biglia (37): Fatih Karagümrük, Başakşehir FK