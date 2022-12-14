Futsalda gözler çeyrek finalde

24 OKUL 4 AYRI GRUPTA KARŞILAŞTI: 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporlarında heyecan devam ediyor. Liselerarası (Genç) Erkek Futsal Birinciliği’nde eleme grupları tamamlandı ve çeyrek finalistler belirlendi. Toplam 24 okulun 6’şar takımlı 4 ayrı grupta mücadele ettiği eleme grubu aşaması tek devre lig şeklinde oynandı. Maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı elde eden toplam 8 okul adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN OKULLAR: A Grubu’nda Polatpaşa Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, B Grubu’nda Lefkoşa Türk Lisesi ve Osman Örek Lisesi, C Grubu’nda Değirmenlik Lisesi ve GAÜ The American College, D Grubu’nda da Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi çeyrek finale yükselen okullar oldu.

POLATPAŞA, LTL VE HALA SULTAN FARK YARATTI: Eleme grupları aşamasında 3 okul çeyrek finale namağlup bir şekilde çıktı. A Grubu’nda Polatpaşa Lisesi, B Grubu’nda Lefkoşa Türk Lisesi ve D Grubu’nda Hala Sultan İlahiyat Koleji grup aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanarak iddiasını ortaya koydu.

ÇEYREK FİNAL GRUPLARI: Çeyrek final aşaması 4’er takımlı 2 ayrı grupta tek devre lig şeklinde oynanacak. Çeyrek Final A Grubu’nda 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Polatpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi ve GAÜ The American College, Çeyrek Final B Grubu’nda ise Lefkoşa Türk Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Osman Örek Lisesi mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ: Çeyrek finalde ilk maçlar 16 Aralık Cuma, ikinci maçlar 21 Aralık Çarşamba ve üçüncü maçlar 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Çeyrek final gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak olan okullar 10 Ocak’ta oynanacak Yarı Finalde çapraz eşleşme şeklinde karşılaşacak. 11 Ocak’ta oynanacak final maçıyla da şampiyon belli olacak.

ÇEYREK FİNAL A GRUBU MAÇ PROGRAMI

1.Maçlar

16 Aralık Cuma

10.30 – Ertuğrul Apakan SS 19 Mayıs Türk Maarif Koleji-GAÜ The American College

11.00 – Lala Mustafa Paşa SS Polapaşa Lisesi-Değirmenlik Lisesi

2.Maçlar

21 Aralık Çarşamba

11.00 – Ertuğrul Apakan SS GAÜ The American College-Polatpaşa Lisesi

11.00 – Atatürk SS Değirmenlik Lisesi-19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3. Maçlar

23 Aralık Cuma

11.00 – Atatürk SS Değirmenlik Lisesi-GAÜ The American College

26 Aralık Pazartesi

10.30 – Ertuğrul Apakan SS 19 Mayıs Türk Maarif Koleji-Polapaşa Lisesi

ÇEYREK FİNAL B GRUBU MAÇ PROGRAMI

1.Maçlar

16 Aralık Cuma

09.00 – Atatürk SS Lefkoşa Türk Lisesi-Osman Örek Lisesi

11.00 – Atatürk SS Hala Sultan İlahiyat Koleji-Lefke Gazi Lisesi

2.Maçlar

21 Aralık Çarşamba

10.00 – Atatürk SS Osman Örek Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji

11.00 – LAÜ SS Lefke Gazi Lisesi-Lefkoşa Türk Lisesi

3. Maçlar

26 Aralık Pazartesi

10.00 – Atatürk SS Lefkoşa Türk Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji

11.00 – LAÜ SS Lefke Gazi Lisesi-Osman Örek Lisesi

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14/12/2022 21:09