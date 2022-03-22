Futsalda heyecan başladı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futsal karşılaşmaları başladı. İlk 2 günü geride kalan karşılaşmalar Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu ve Güzelyurt Spor Salonu’nda oynandı.

İlk gün oynanan maçlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) takımını 15-0 mağlup ederken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı da Girne Üniversitesi’ni 17-0 ile geçti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) takımını 5-0 ile geçerken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımını 2-0 mağlup etti.

İkinci gün Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maçlarda GAÜ, KSTBÜ’yü 5-3 mağlup ederken, UKÜ de Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 6-2 ile geçti. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile YDÜ arasındaki maçı ise YDÜ 9-1 kazandı.

Futsalda karşılaşmalar 25 Mart 2022 Cuma gününe kadar devam edecek. Final maçları Cuma günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.

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22/03/2022 16:01