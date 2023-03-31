Futsalda şampiyon UKÜ ve DAÜ

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31/03/2023

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Futsalda şampiyon UKÜ ve DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futsal şampiyonasında şampiyon erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadınlarda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda erkeklerde DAÜ’nün ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci olurken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise UKÜ’nün ardından DAÜ takımı ikinci olurken, YDÜ takımı da üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

31/03/2023 14:50
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