Füze yarışı tam gaz

Dünyanın gerilimli bir dönemden geçtiği günlerde ülkeler de füze denemeleriyle güç gösterisi yapıyor. ABD’nin geçen haftasonu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) sona ermesi sonrasında yaptığı orta menzilli füze denemesinin ardından dün dünyanın üç farklı ülkesinden füze testi haberi geldi.

RUSYA: Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltılardan Bulava ve Sineva isimli balistik füzelerin fırlatılma anına dair görüntüleri yayınladı. Yapılan açıklamada Tula ve Yuriy Dolgurukiy denizaltılarından Arktik Okyanusu’nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi’nden atılan füzelerin Arhangelsk bölgesi ve Kamçatka’daki poligonlardaki hedefleri başarıyla imha ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün ABD’nin gerçekleştirdiği seyir füzesi testini işaret ederek simetrik yanıt verilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

İRAN: İran Devrim Muhafızları Ordusu da yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, Meşhed kentinde gazetecilere demeç veren Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, önceki gün başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Selami, test edilen füzenin tipi hakkında bilgi vermedi.

KUZEY KORE: Güney Kore, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin, kuzeydoğusundaki Güney Hamgyong eyaletinden iki balistik füze fırlattığı, 97 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi’ne düştüğü belirtildi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin sürdüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine dürüst olduğunu söyledi. Trump, “Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık” ifadelerini kullandı.