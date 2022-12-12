Sonsuz enerji mümkün mü?

ABD Enerji Bakanlığı'nın yarın, füzyon enerjisinde çığır açacak bir gelişmeyi duyuracağı belirtildi. Financial Times'ın konu hakkında bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı habere göre ilk kez net enerji kazanımı yaratan füzyon reaksiyonun üretilebildiği açıklanacak. Plazma fizikçisi Dr. Arthur Turrell, "Bu doğrulanırsa, tarihi bir ana tanık oluruz" açıklamasını yaptı.

İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu sürece nükleer füzyon adı veriliyor. Bilim insanları temiz ve sonsuz enerji elde etme umuduyla Güneş'in ve diğer yıldızların enerji kaynağı olan bu süreci 1950'lerden beri laboratuvarda da canlandırmaya çalışıyor. Şimdiye kadar tüketilenden daha fazla enerjinin üretildiği bir reaksiyon yaratılamamıştı.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın Kaliforniya'daki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde büyük bir adım atılarak son iki haftadaki füzyon deneyinde net enerji kazanımı elde edildi.

İki kaynak, elde edilen enerjinin beklenenden daha fazla olduğunu, bu yüzden bazı ekipmanların zarar gördüğünü ve bu yüzden analizin zorlaştığını söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Plazma fizikçisi Dr. Arthur Turrell, "Bu doğrulanırsa, tarihi bir ana tanık oluruz" dedi. Öte yandan bilim insanları bu başarıya rağmen füzyon enerjisi alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Dünya genelinde füzyon enerjisi yarışı sürerken araştırmalara büyük miktarda kamu ve özel fon aktarılıyor. Bu ülkelerden biri olan ABD'de Başkan Joe Biden ve yönetimi de iklim ve enerji konusunda füzyon enerjisi araştırmalarına öncelik veriyor. Söz konusu projeler, milyarlarca dolarlık sübvansiyon ve hibe alıyor.

ABD basını bu gelişmenin insanlığın petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara ihtiyacını ciddi oranda azaltacağını yazdı.

Söz konusu gelişme küresel iklim krizinin aşılmasına destek vermenin yanı sıra dünyanın yoksul bölgelerine ucuz enerji sağlanmasının önünü de açabilir.

(Fotoğraflar: John Jett and Jake Long/LLNL)

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12/12/2022 15:37