G-7 zirvesi nihai bildirisinde öne çıkan 6 başlık

İngiltere Cornwall'da dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin liderini bir araya getiren G-7 zirvesinde koronavirüsle mücadeleden Çin ile ilişkilere kadar birçok konu ele alındı. Bloomberg'in elde ettiği nihai bildiriye göre 7 zengin ülke 1 milyar doz ekstra koronavirüs aşısının dağıtılmasında anlaşmaya vardı. Bildiride Çin, Rusya, kurumlar vergisi, elektrikli araçlara geçiş ve iklim değişikliğinin finansmanına yönelik konular da öne çıktı.

İngiltere'de düzenlenen G-7 zirvesinin nihai bildirisinde koronavirüs ile mücadele başlığı öne çıkarken, kurumlar vergisinden Çin ile ilişkilere kadar birçok kritik alan da yer aldı.

Bloomberg'in edindiği nihai bildirinin en önemli başlıklarından birisi G-7'nin gelecek yıl için 1 milyar dozluk ekstra aşı taahhüdü oldu.

İşte küresel kamuoyunun yakından takip ettiği G-7 zirvesinin nihai bildirisinde öne çıkan 6 başlık

Koronavirüs

G-7 zirvesinde koronavirüsle mücadele, gündemin ilk sıralarında yer alan başlıklardan oldu. Nihai bildiriye göre G-7 ülkeleri gelecek yıl 1 milyar doz ekstra aşı temini taahhüdünde bulundu. Böylelikle 7 ülkenin pandeminin başından bu yana aşı taahhüdünün 2 milyar doz olduğuna vurgu yapıldı.

Bildiride virüsün kaynağına yönelik Çin'i işaret eden iddiaların da gündeme geldiği görüldü. Buna göre bildiride bu konuda uzmanların raporlarında tavsiye ettiği üzere Çin'de Kovid-19'un kaynaklarının araştırılmasında zamanlı, şeffaf, bilimsel temelde faz-2 araştırması çağrısında bulunuldu.

Çin

Görüşmelerde Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı yeni bir alternatif altyapı destek programı gündeme gelirken, Bloomberg'in elde ettiği nihai bildiri metnine göre Çin daha çok insan hakları ihlalleri dolayısıyla ele alındı.

Bu konuda bildiride Çin'e özellikle Sincan ve Hong Kong konusunda insan hakları ve temel hürriyetlere saygı duyma çağrısı yapıldı.

Vergi

Zirveden hemen önce küresel kamuoyunun dikkatine sunulan kurumlar vergisi tartışması G-7 zirvesinin temel başlıklarından biri oldu.

Bildiride dünya genelinde adil bir vergi sistemine ihtiyaç olduğu ve 5 Haziran'da yapılan tarihi taahhüdün desteklendiği belirtildi. Bundan sonrasında G-20 ve OECD'nin kapsayıcı çerçevesi üzerinden ülke bazında yüzde 15'lik minimum küresel vergiye ve vergilendirme haklarının dağılımında adil bir çözüm üzerine küresel bir anlaşmayla uzlaşıya varabilmek için görüşmelere devam edileceği ifade edildi.

G-7 ülkeleri Temmuz'daki G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında bu konuda bir anlaşmaya varılabilmesi beklentisini bildiriye yansıttı.

Rusya

Bildiride Rusya ile ilgili ifadeler de yer aldı. Buna göre Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin G-7 ülkelerinin çıkarına olduğu, ortak çıkar alanlarında Rusya ile angaje olmaya devam edileceği belirtildi.

Bildiride Rusya'ya yönelik olarak diğer ülkelerin demokratik sistemlerine müdahale olmak üzere bir dizi istikrarsızlaştırıcı ve kötü niyetli eylemden vazgeçme çağrısı yinelendi. Ayrıca ülkeye uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Sıfır emisyonlu araçlar

Zirve öncesinde uluslararası kamuoyunda gündeme gelen sıfır emisyonlu araçlar planı bildiride de kendine yer buldu. Konuyla ilgili, "Sıfır emisyonlu araçların yükselişini sağlamak için dizel ve benzinli araçlardan çıkış sürecinin hızlandırılmasını taahhüt ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İklim

Bloomberg'in edindiği nihai bildiride sıfır karbon emisyonu hedefine ilişkin taahhütler de yer aldı. Yeşil devrimin istihdam yarattığı ve emisyonların azaltılmasına katkı sağladığı vurgulanırken, bildiride küresel sıcaklıktaki yükselişin 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması hedefine de dikkat çekildi. En geç 2050'ye sıfır karbon emisyonu hedefi vurgulanırken 2030'a kadar toprakların ve okyanusların en az yüzde 30'nun korunması ve 2025'e kadar da iklim finansmanının yükseltilmesi hedefleri belirlendi.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 08:49