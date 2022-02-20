G.M.Türk Maarif Koleji Türkiye’de finallere kaldı
20/02/2022
Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji, voleybolda Türkiye Yarı Final müsabakalarında grup birinciliğini elde etti. Yapmış olduğu karşılaşmaların tümünü kazanarak Türkiye finallerinde son 8 takım arasına katılmaya hak kazanan GMTMK
tüm maçlarını 3-0’lık skorlarla set vermeden kazandı.
GMTMK sporcuları ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
23 Mart tarihinden itibaren Türkiye’nin Aksaray bölgesinde oynanacak finallere kalmayı başaran temsilcimiz Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.