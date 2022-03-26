G.Mağusa Türk Maarif Koleji Türkiye şampiyonluğuna koşuyor

Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, tüm maçlarını set vermeden kazanarak adını finale yazdırdı.

Aksaray’da yer alan grup maçlarında ilk olarak Bursa 23 Nisan Ortaokulu’nu 3-0’lık net bir skorla yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

İkinci maçında Düzce Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz bu maçı da set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

İki galibiyetin ardından Hatay temsilcisi ile karşılaşan GMTMK Ortaokulu Voleybol Takımı bu maçı da kazanarak grubunda birinci oldu.

Grup maçlarının ardından bugün Ankara Ted Koleji ile yapılan yarı final maçını da rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek 3-0 kazanan GMTMK adını finale yazdırdı.

Yarın Türkiye şampiyonluğu için final karşılaşmasında İstanbul Bey-Koop Ortaokulu'nu yenmesi halinde GMTMK Türkiye Yıldızlar Voleybol şampiyonluğuna ulaşacak.

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26/03/2022 18:10