G.Saray, Cuesta'yı resmen açıkladı!

Galatasaray, e Genk'te forma giyen Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılı ekibin Kolombiyalı oyuncu için ödeyeceği bonservis ve yıllık ücret de belli oldu.

Galatasaray, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinde Genk'te forma giyen Carlos Cuesta ile anlaştı.

Kolombiyalı oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı ekip, transferin maliyetini de açıkladı.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada oyuncunun maliyeti açıklanırken "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

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Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. " ifadelerine yer verildi.

MAAŞI HER SEZON ARTACAK

Cuesta'nın maaşı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı stopere, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro, 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro ve 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecek.