G.Saray'a dünyaca ünlü stoper...

Maicon'nun yetersiz formu, Denayer'in yeninden kiralanma ihtimaline karşılık Aslan savunmasını garantiye almak istiyor.

Juventus ile sözleşmesi haftaya sona erecek olan 33 yaşındaki usta, henüz kontrat yenilemedi. Yönetim, Chiellini 'yeşil ışık' yakarsa harekete geçecek. Stoperde son gözde Giorgio Chiellini... Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan ve henüz kontrat yenilemeyen tecrübeli stoperden haber bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, menajeri vasıtasıyla haber gönderdiği 33 yaşındaki oyuncu yeşil ışık yakarsa, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Fatih Terim'in de Chiellini'ye onay verdiği ifade ediliyor.

96 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Chiellini, İtalya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli savunmacılarından biri . Deneyimli isim tam 96 kez milli formayı giyip, 8 gol kaydetti. Torino ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Chiellini, geçen sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada forma giyerken, 2 asist yaptı.

2005 yılında Fiorentina'dan 7.7 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Giorgio Chiellini, 13 sezondur aralıksız siyahbeyazlı takımda forma giyiyor. Kariyerine sol bekte başlayıp, daha sonra stopere geçen sol ayaklı oyuncu buradaki performansıyla mevkisinde dünyanın en iyileri arasına girdi.

Höwedes& Gomes...



Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesine Juventus ile kiralık sözleşmesi biten Höwedes (Schalke) ve Milan'lı Gustavo Gomez için de girişimlere devam ediyor.

Mutlaka bir stoper alacak olan Aslan'da Denayer'in yeniden kiralanması da gündemde... (Fotomaç)

Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi! Terim, İnstagram TV'den takipçilerine seslenerek transfer gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...