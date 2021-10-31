G.Saray'dan Antep'e geçit yok!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada rakibini Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK, NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftaya rakibini yenen sarı-kırmızılılar puanını 20'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın 3 puan hasreti 3 maça çıkarken 12 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda 7 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise 5 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.

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31/10/2021 20:05