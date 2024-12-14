G7 liderleri, uluslararası arenadaki krizleri video konferansta görüştü

G7 ülkelerinin liderleri, uluslararası gündemdeki; Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Venezuela'daki gelişmeleri video konferans görüşmelerinde değerlendirdi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin uluslararası gündemdeki krizleri video konferansta ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "G7 liderleri, Rusya'nın acımasız saldırganlığını bir kez daha kınayarak, Ukrayna halkının özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesine destek verme niyetlerini teyit ettiler. Ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan askeri işbirliğini kınadılar ve Moskova'nın savaş çabalarını destekleyen aktörlere yönelik yaptırımlar uygulama kararlılıklarını ifade ettiler." denildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Liderler, Suriye'deki durumu ele aldı ve dünkü bildiri doğrultusunda, Esed rejiminin sonunun, kapsayıcı bir siyasi süreç tanımı yoluyla; barışçıl ve düzenli bir geçişin başlangıcı olmasını ümit ettiklerini dile getirdiler." ifadesi kullanıldı.

G7 liderlerinin, Lübnan'daki ateşkese saygı gösterilmesinin, barışa yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, "G7 liderleri, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını ve sivil halka insani yardımın artırılmasını içeren, ABD öncülüğündeki ateşkes planına desteklerini yinelediler. Bu planın, krizi sona erdirme ve iki devletli çözüm yolunu güvence altına alma amacı taşıdığını belirttiler." saptamasına yer verildi.

Liderlerin ayrıca Venezuela'daki durumu da tartıştığı ifade edilerek, "Devam eden insan hakları ihlallerini kınadılar ve demokrasiye barışçıl bir geçişi kolaylaştırma taahhütlerini yinelediler." değerlendirmesi yer aldı.

- İtalya, G7 Dönem Başkanlığını Kanada’ya devretti

Açıklamada, İtalya'nın 2024 yılı boyunca dönem başkanlığını üstlendiği G7'de haziranda Puglia Bölgesi'nde yapılan Liderler Zirvesi dışında bakan düzeyinde 23 toplantıya, ayrıca alt düzeyde 130'dan fazla çalışma toplantısına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamanın son bölümünde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, G7 Dönem Başkanlığı'nı 2025 yılı boyunca üstlenecek olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya devrettiği bildirildi.