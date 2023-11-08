G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek

ads ads ads ads
08/11/2023

ads
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanlarının, başkent Tokyo'da düzenlediği toplantı devam ediyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılıyor.

Toplantı marjındaki "Ukrayna" oturumunda G7 Bakanları, Ukrayna'ya güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde anlaştı.

Bakanlar, Şubat 2022'den beri Rusya'nın saldırılarını maruz kalan Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına yönelik çabalarının artırılacağını teyit etti.

08/11/2023 09:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: G7, Ukrayna, RUSYA
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.