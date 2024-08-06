G7 ülkeleri Orta Doğu'da gerilimi düşürme çağrısı yaptı

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06/08/2024

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G7 ülkeleri Orta Doğu'da gerilimi düşürme çağrısı yaptı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. “Bizler, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, Orta Doğu'da artan ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın fitilini ateşleme riski bulunan gerilimden duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyoruz” denilen açıklamada, “Bir kez daha, ilgili tüm tarafları mevcut yıkıcı misilleme şiddeti döngüsünü sürdürmekten kaçınmaya ve gerilimi düşürecek yapıcı girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulusun kazançlı çıkmayacağı” kaydedildi.

06/08/2024 09:23
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TAGS: G7 ülkeleri
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