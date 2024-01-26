Gabar'da günlük petrol üretiminde rekor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varille rekor düzeye çıktığını açıkladı. Toplam 28 kuyuda yapılan petrol üretiminde yıl sonu hedefi günlük 100 bin varil olarak belirlendi.



Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol üretimi hız kesmeden devam ediyor.



TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gabar'da yeni yılın ilk rekorunuın kırıldığı ve günlük üretimin 35 bin 61 varil petrole ulaştığı belirtildi.



28 KUYUDA PETROL ÜRETİMİ



Yeni açılan kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük petrol üretimi yapılıyor.



YIL SONU HEDEFİ 100 BİN



Üretim için 2024 sonu hedefinin günlük 100 bin varil petrol olduğu kaydedildi.



TPAO'nun paylaşımında, "Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.



2022'DE KEŞFEDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu.



2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.