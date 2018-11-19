HABER KIBRIS

Gabon Cumhurbaşkanı Kayıp: Suudi Arabistan'a gitti, bir daha görülmedi

24 Ekim'de Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için Suudi Arabistan'a giden Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan haber alınamıyor.

ads
19/11/2018

Gabon Cumhurbaşkanı Kayıp: Suudi Arabistan'a gitti, bir daha görülmedi

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'daki zirveye katılmak için 24 Ekim'de ülkesinden ayrıldı. Aradan neredeyse 1 ay geçti ancak Ali Bongo'dan hiç haber alınmadı.

Gabonlu yetkililer, Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da aşırı halsizlik yüzünden hastaneye kaldırıldığını duyurdu ama açıklamaları yetersiz bulan Afrika Birliği, Gabon'a uzman heyet gönderecek.

Heyet hem ülkedeki siyasi durum hem de Bongo'nun sağlığıyla ilgili bilgi alacak.

Afrika Birliği Başkanı, Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Bongo'nun bazı yetkileri, sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle kısa süre önce yardımcısına devredilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Bu habere tepkiniz:
TAGS: gabon cumhurbaşkanı, Ali Bongo, Suudi Arabistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.