Gabon'da eski Petrol Bakanı Massassa ile eski Bayındırlık Bakanı Balondzi tutuklandı

Gabon'da 30 Ağustos darbesinin ardından, eski yönetimdeki isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, eski Petrol Bakanı Vincent de Paul Massassa ve eski Bayındırlık Bakanı Leon Armel Bounda Balondzi tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski bakanlar Massassa ve Balondzi, zimmete para geçirmek ve kara para aklama suçlamasıyla başkent Librevil'deki savcılıkta ifade verdi.

Eski iki bakan daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen General Brice Oligui Nguema, eski dönemde yapılan yolsuzluklara karşı mücadele başlatacağı açıklamıştı.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, geçen hafta aralarında devrik lider Ali Bongo'nun oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

-Gabon'daki darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.