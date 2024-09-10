Galaksiler çarpışıyor mu? Evrenin en büyük sırlarından biri çözülüyor

Yeni bir çalışma, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin beklenen çarpışması hakkında ilginç iddiaları gündeme taşıdı. Bugüne kadar kaydedilen en net galaktik hale görüntüsü sayesinde, bu iki galaksinin arasındaki etkileşimin tahmin edilenden çok daha erken başlamış olabileceği öne sürülüyor. Bilim insanları, galaksilerin birbirine doğru kesin bir çarpışma sürecine girmiş olabileceğini iddia ediyor.

KESİNLEŞEN ÇARPIŞMA

Bilim dünyası uzun zamandır galaksilerin çevresinin geniş bir gaz bulutuyla kaplı olduğunu biliyor. Bu gaz halelerinden birinin şimdiye dek kaydedilen en ayrıntılı görüntüsü, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışma sürecine ilişkin yeni teoriler ortaya koydu.

DÖRT MİLYAR YILLIK BEKLEYİŞ

Bilim dünyasında genel kabul gören görüşe göre, Samanyolu ve en yakın komşusu Andromeda galaksisinin çarpışması kaçınılmaz. Bu çarpışmanın yaklaşık 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesi beklenirken, son dönemde yapılan araştırmalar olayın kesinliğine dair bazı şüpheler doğurdu.

GAZ HALERİNİN İÇ İÇE GEÇMESİ OLASILIĞI

Uzmanlar, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin devasa gaz halelerinin çoktan birbiriyle etkileşime girmiş olabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre, bu iki galaksinin gaz halelerinin şimdiden örtüşmüş ve iç içe geçmiş olma ihtimali oldukça yüksek.

Araştırmacılar, "Samanyolu ve Andromeda'nın halelerinin birbirine geçtiği ve etkileşime başladığı kuvvetle muhtemel" dedi.

Daha önce yapılan çalışmalarda, kara deliklerin etrafında meydana gelen ışık oyunları sayesinde bu gaz halelerinin kısmen gözlemlenebildiği biliniyordu. Ancak, bu halelerin oldukça soluk bir ışık yayması nedeniyle ayrıntılarına dair net bir bilgi elde edilememişti.

KESKİN GEÇİŞ İDDİASI

Araştırmacılar, galaksilerin sınırlarından halelerine geçişin oldukça keskin olduğunu ileri sürüyor. Bu gözlem, Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin gaz bulutlarının çoktan etkileşime başlamış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Yeni elde edilen veriler ışığında, iki galaksi arasındaki çarpışmanın beklenenden daha erken başlamış olabileceği düşünülüyor. Araştırmalar, gelecekte bu büyük kozmik olayın seyrine dair daha fazla bilgi sunabilir.