Galaksimizin sınırları ölçüldü: Andromeda ile Samanyolu adeta yapışık ikiz çıktı

İçinde bulunduğumuz galaksinin sınırlarını öğrenme çabasındaki astronomlar, Samanyolu'nun sınırlarını oluşturan 200'den fazla yıldız keşfetti. Bu yıldızlardan en uzağının bize mesafesi ise bir milyon ışık yılından fazla, ki bu da Andromeda Galaksisi ile aramızdaki mesafenin neredeyse yarısı kadar...

Araştırmacıların tanımladığı 208 yıldız, RR Lyrae yıldızları olarak biliniyor ve Dünya'dan izlenirken parlaklıkları değişebiliyor. Genel olarak yaşlı olan bu yıldızlar düzenli aralıklarla parlayıp, kararıyor ve bu sayede bilim insanları onların ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabiliyor. RR Lyrae yıldızlarının mesafesinin hesaplayan araştırmacılar, en uzaktaki bu yıldızların Güneş Sistemi'nden en yakın galaktik komşumuz olan Andromeda Galaksisi'ne yarı mesafede olduklarını keşfettiler.

"Bu araştırma, galaksimizin dış sınırlarının neyden oluştuğunu yeniden tanımlıyor" diyor Raja GuhaThakurta, yayınlanan basın bülteninde.

GuhaThakurta, Santa Cruz Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve aynı zamanda astronomi ve astrofizik bölüm başkanı. Sözlerine şöyle devam ediyor:

"Galaksimiz ve Andromeda çok büyük iki galaksi oldukları için iki galaksi arasında neredeyse hiç mesafe yok."

Samanyolu galaksisi farklı bölümlerden oluşuyor, bunlardan ana olanı ise 100 bin ışık yılı boyunca uzanan ince spiral şeklindeki disk. Bizim evimiz olan Güneş Sistemi de bu diskin kollarından birinin üzerinde yer alıyor. Bir iç ve dış ışık halkası diski sarıyor ve bu halkalar galaksimizdeki yıldızlardan en yaşlılarını barındırıyor.

Daha önce yapılan araştırmalar dış ışık halkasının sınırını Samanyolu'nun merkezinden 1 milyon ışık yılı uzağına koymuştu ancak yeni yapılan bu araştırmaya göre, ışık halkasının dış sınırı, galaktik merkezden 1,04 milyon ışık yılı uzakta olmalı. Aynı üniversitede GuhaThakurta ile birlikte çalışan doktora öğrencisi Yuting Feng, çalışmayı yürüten isim. Feng, bulguları bu hafta Seattle'da düzenlenen Amerikan Astronomi Derneği toplantısında sundu.

"Bu değişken yıldızları, uzaklıkları anlamak için güvenilir izleme aygıtları olarak kullanabildik" diyen Feng, sözlerine şöyle devam etti:

"Gözlemlerimiz ışık halkasının teorik boyutuna dair tahminleri doğruladı, bu oldukça önemli bir sonuç."

Uzay büyük ve ıssız, ancak galaktik komşumuzun düşündüğümüzden daha yakın olduğunu bilmek içimizi biraz olsun ısıtabilir.

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11/01/2023 15:39