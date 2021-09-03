Galata'dan atlayan fenomen ifade verdi: Tek derdi ‘tık’mış

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer (27), son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur teknesine atlamıştı.

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanmış, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlamıştı. Görevliler tarafından fark edilen Özer güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülmüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri Özer’i önceki akşam gözaltına aldı. Yunus Emre Özer Emniyet’teki sorgusunda, “Ben fenomenim, beğeni için, tıklanmak için yaptım” dedi. Özer hakkında, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Çetin AYDIN / İSTANBUL

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03/09/2021 09:26