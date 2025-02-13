Galatasaray - Adana Demirspor maçının PFDK kararı açıklandı

PFDK kararları açıklandı. Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un hükmen mağlup sayıldığı ve 3 puan silme cezası aldığı açıklandı. Murat Sancak'a ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.

PFDK, Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayıldığını ve 3 puanının silindiğini açıkladı

Diğer taraftan açıklamaları nedeniyle sevk edilen Murat Sancak'a ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.

BURAK YILMAZ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz ise 2 maç ceza aldı. Burak Yılmaz maçta çizgiden dışarıya çıkmayan topa müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.